Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 17:56

Roma-Pellegrini, questa volta sta per finire davvero. Gasperini: “La società non vuole rinnovargli il contratto”

di F. Q.
L'allenatore giallorosso ha confermato la volontà del club: ipotesi Premier League o Fiorentina
Roma-Pellegrini, questa volta sta per finire davvero. Gasperini: “La società non vuole rinnovargli il contratto”
Icona dei commenti Commenti

“È evidente che la società non voglia rinnovare il contratto di Pellegrini”. Senza giri di parole Gian Piero Gasperini ha parlato del futuro di Lorenzo Pellegrini in conferenza stampa. L’allenatore giallorosso è intervenuto in sala stampa a poco più di 24 ore dall’esordio in campionato contro il Bologna, affrontando diversi temi. Dagli obiettivi alla situazione infortunati, fino al futuro dell’ormai ex capitano giallorosso, del quale si chiacchiera da diversi mesi.

“Mi sembra che Pellegrini sia vicino al recupero. Io sono arrivato che lui era infortunato e quindi non ha mai potuto allenarsi con la squadra. Non so perché chiediate a me di lui e non alla società”, ha spiegato Gasperini che poi senza troppi termini ha proseguito: “La sua situazione è chiara: è evidente che la società non ha intenzione di allungargli il contratto, lui ha bisogno di giocare per ambire alla Nazionale e ai suoi obiettivi. Se lui trova una situazione adeguata ed è contento di andar via, anche la società è contenta”.

Il futuro di Lorenzo Pellegrini

Mancano ormai pochi giorni alla fine del calciomercato e il futuro di Lorenzo Pellegrini è tutto da definire. Dopo l’infortunio al tendine del retto femorale della coscia destra, lo scorso maggio Pellegrini è stato costretto ad operarsi in una clinica in Finlandia. Adesso sta pian piano recuperando, ma prima la fascia da capitano tolta e adesso le parole di Gasperini non lasciano spazio a interpretazioni. Il suo futuro è distante da Roma. Dove ancora non si sa.

Prime ipotesi: rimanere in Serie A o la Premier League. In Serie A c’è stato un timido interessamento della Fiorentina, ma fin qui nulla di concreto. Non è da escludere un colpo sull’asse Roma-Firenze di Pradè, vista la tradizione degli ultimi anni: da Cataldi (sponda Lazio) a Bove. In Premier si è parlato di West Ham e di presunte offerte: nulla di ufficiale ancora, ma anche la Premier League è un’opzione per l’ormai ex capitano giallorosso.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione