“È evidente che la società non voglia rinnovare il contratto di Pellegrini”. Senza giri di parole Gian Piero Gasperini ha parlato del futuro di Lorenzo Pellegrini in conferenza stampa. L’allenatore giallorosso è intervenuto in sala stampa a poco più di 24 ore dall’esordio in campionato contro il Bologna, affrontando diversi temi. Dagli obiettivi alla situazione infortunati, fino al futuro dell’ormai ex capitano giallorosso, del quale si chiacchiera da diversi mesi.

“Mi sembra che Pellegrini sia vicino al recupero. Io sono arrivato che lui era infortunato e quindi non ha mai potuto allenarsi con la squadra. Non so perché chiediate a me di lui e non alla società”, ha spiegato Gasperini che poi senza troppi termini ha proseguito: “La sua situazione è chiara: è evidente che la società non ha intenzione di allungargli il contratto, lui ha bisogno di giocare per ambire alla Nazionale e ai suoi obiettivi. Se lui trova una situazione adeguata ed è contento di andar via, anche la società è contenta”.

Il futuro di Lorenzo Pellegrini

Mancano ormai pochi giorni alla fine del calciomercato e il futuro di Lorenzo Pellegrini è tutto da definire. Dopo l’infortunio al tendine del retto femorale della coscia destra, lo scorso maggio Pellegrini è stato costretto ad operarsi in una clinica in Finlandia. Adesso sta pian piano recuperando, ma prima la fascia da capitano tolta e adesso le parole di Gasperini non lasciano spazio a interpretazioni. Il suo futuro è distante da Roma. Dove ancora non si sa.

Prime ipotesi: rimanere in Serie A o la Premier League. In Serie A c’è stato un timido interessamento della Fiorentina, ma fin qui nulla di concreto. Non è da escludere un colpo sull’asse Roma-Firenze di Pradè, vista la tradizione degli ultimi anni: da Cataldi (sponda Lazio) a Bove. In Premier si è parlato di West Ham e di presunte offerte: nulla di ufficiale ancora, ma anche la Premier League è un’opzione per l’ormai ex capitano giallorosso.