Un uomo di 45 anni è morto in Castiglia e Leon, dopo aver inalato il fumo di un incendio che ha interessato la scorsa settimana nella località di Cipérez, a ovest di Salamanca. Si tratta della quinta vittima dei roghi che stanno devastando la Spagna e che vanno avanti da giorni nel paese. Le fiamme hanno bruciato oltre 400.000 ettari di vegetazione.

L’uomo era tra i volontari impegnati nell’aiutare pompieri e Protezione Civile a gestire la situazione incendi, come erano volontari altre due vittime segnalate in Castiglia e Leon, morte durante l’incendio di Molezuelas de la Carballeda, vicino alla città di Zamora. Era invece un pompiere l’uomo morto nel ribaltamento di un’autobotte a Espinoso de Compludo, nella stessa regione.

Le condizioni stanno finalmente aiutando nella gestione degli incendi in Galizia, Castiglia e León ed Estremadura. Qui, dopo 10 giorni, è stato stabilizzato l’incendio di Jarilla, che da solo ha bruciato 17.300 ettari, mentre nelle altre regioni i focolai restano accesi. Diverse le località ancora sfollate. Il primo ministro Pedro Sánchez ha annunciato per la prossima settimana la nascita di un comitato interministeriale, guidato dai ministeri della Transizione Ecologica e dell’Interno, che si occupi della definizione del Patto di Stato proposto dal Governo per la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici. Lo stesso tema verrà affrontato alla prossima Conferenza dei Presidenti delle Regioni, che si terrà nelle Asturie, così come chiesto dal presidente della regione, il socialista Adrián Barbón.

Sempre in Castiglia e León il presidente della giunta regionale, Alfonso Fernández Mañueco, del Partito Popolare, dovrà comparire nei prossimi giorni davanti a una sessione plenaria straordinaria – in anticipo rispetto al rientro previsto a settembre – del parlamento regionale per rispondere della gestione degli incendi delle ultime settimane. La richiesta, avanzata dal PSOE, ha trovato l’approvazione di tutti i partiti meno che il PP. Previsto per la prossima settimana il viaggio di re Felipe VI e della regina Letizia nelle principali zone colpite dagli incendi. I reali vogliono “vedere di persona i danni subiti e le necessità dei residenti colpiti, nonché esprimere la loro gratitudine a tutte le squadre che hanno contribuito a combattere l’incendio e a proteggere la popolazione”.