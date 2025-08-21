Il mondo FQ

Perde il controllo del monopattino elettrico e cade in un canale: morta annegata una 64enne nel Bresciano

Stava viaggiando verso Verolanuova quando è finita nell'acqua, profonda circa 80 centimetri
Una donna di 64 anni è morta annegata in un canale a Verolavecchia (Brescia) dopo essere caduta con il monopattino elettrico. Secondo le prime ricostruzioni, la 64enne stava viaggiando verso Verolanuova quando ha perso il controllo del monopattino, finendo nell’acqua profonda circa 80 centimetri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Verolavecchia che al momento escludono il coinvolgimento di altri mezzi.

Ancora da capire se la caduta sia frutto di un incidente o se la donna sia stata colta da un malore.

