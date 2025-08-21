Winnie Greco, storica collaboratrice del sindaco di New York Eric Adams, è stata sospesa da ogni incarico per aver consegnato a una giornalista un sacchetto di patatine con all’interno una mazzetta. Durante un evento ad Harlem, Greco avrebbe dato a Katie Honan, cronista del quotidiano The City, un sacchetto di patatine accartocciato al cui interno erano nascosti 160 dollari in contanti. Secondo i media americani, le due si sarebbero incontrate per l’evento di rielezione per il sindaco Eric Adams ad Harlem e successivamente, in un locale poco distante, ci sarebbe stata la consegna del sacchetto.

Scoperta la mazzetta quando non erano più insieme, la giornalista avrebbe chiamato al telefono Greco dicendo di “non poter accettare” e poi ha denunciato l’intero episodio in un articolo per il suo giornale, con tanto di fotografie del sacchetto incriminato. Interrogata dal quotidiano The City, la collaboratrice del sindaco di New York ha affermato di aver commesso “un errore” e si è scusata più volte sostenendo che voleva solo essere sua amica.

“Mi dispiace tanto. È una questione culturale. Non lo so. Non capisco. Mi sento così male in questo momento”, ha detto Greco. “Capisco che possa sembrare strano ma nella cultura cinese, il denaro viene spesso donato agli altri in segno di amicizia e gratitudine“, ha detto l’avvocato della donna, Steven Brill, aggiungendo: “Winnie si scusa e si vergogna di qualsiasi impressione negativa o confusione ciò possa aver causato”. Il portavoce del sindaco Adams, Todd Shapiro, ha commentato la vicenda: “Siamo scioccati da queste notizie. Winnie Greco non ricopre alcun ruolo in questa campagna ed è stata sospesa da tutte le attività di volontariato legate alla campagna”.