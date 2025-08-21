La firma, le foto e i video di rito per l’ufficialità, il comunicato e subito in campo per il primo allenamento. Con infortunio. Tutto ci si poteva aspettare, ma non che Leon Bailey – appena arrivato dall’Aston Villa – si fermasse nella prima seduta insieme ai nuovi compagni. Il giamaicano ha accusato un problema muscolare mentre calciava in porta e ha subito messo in apprensione staff tecnico e compagni toccandosi la gamba.

“Al termine della seduta di allenamento di mercoledì 20 agosto, Leon Bailey ha riportato una sospetta lesione miotendinea del retto femorale destro. Nelle prossime ore il calciatore verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti diagnostici per stabilire la precisa entità dell’infortunio. Bailey ha già iniziato il trattamento riabilitativo presso il centro sportivo ‘Fulvio Bernardini'”. Così la Roma, con una nota ufficiale ha confermato l’infortunio.

Il calciatore svolgerà adesso gli esami strumentali, ma l’impressione è che dovrà rimanere almeno tre settimane fermo. Tradotto: tornerà con molta probabilità dopo la sosta, anche per avere più tempo per recuperare dal problema muscolare. Anche perché Bailey di infortuni ne ha subiti parecchi nell’ultimo quadriennio con l’Aston Villa: 12, per un totale di 53 partite saltate. Salterà quindi sicuro l’esordio contro il Bologna, ma con molta probabilità anche la seconda giornata contro il Pisa.

Come cambia il mercato della Roma

In tanti si chiedono adesso come e se cambierà il calciomercato della Roma con l’infortunio di Bailey. Il problema fisico non è lievissimo, ma nemmeno di grave entità come quello di Lukaku, quindi difficilmente la società giallorossa cambierà i propri piani. Gasperini aveva però già detto che comunque serviva altro oltre a Bailey, motivo per cui si sta continuando a lavorare per Jadon Sancho, per il quale c’è già un accordo con il Manchester United, ma si attende il suo sì.

Gasperini ha provato a convincerlo anche con delle videocall, ma fin qui ogni tentativo è stato vano. Di certo la Roma non aspetterà all’infinito, soprattutto dopo l’infortunio di Bailey, ma il preferito e il prescelto dell’allenatore ex Atalanta è proprio l’attaccante inglese.