Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 18:09

Pif, Salvatores, Guzzanti: la cultura si mobilita contro guerre e riarmo. Prima protesta alla Mostra di Venezia

di F. Q.
La rete rete #Nobavaglio ha raccolto 500 adesioni contro il genocidio a Gaza. Tra i firmatari Moni Ovadia, Laura Morante, Fiorella Mannoia, Valeria Golino, Vinicio Marchioni, Marisa Laurito, Paolo Rossi. Prima protesta alla Mostra del Cinema di Venezia
Pif, Salvatores, Guzzanti: la cultura si mobilita contro guerre e riarmo. Prima protesta alla Mostra di Venezia
Icona dei commenti Commenti

Il settore dello spettacolo si mobilita contro l’orrore delle guerre in Ucraina e Palestina, il genocidio di Gaza, e le crescenti minacce alla libertà d’espressione. L’iniziativa del gruppo ARTISTI / #NoBavaglio – con un Manifesto e un calendario delle iniziative – coinvolge artisti, lavoratori, autori, registi, musicisti, attori, attrici, sceneggiatori e operatori da tutta Italia. Lo scopo è creare alleanze con il mondo dalla scienza, dell’informazione, del mediattivismo, dell’Università, coinvolgendo giuristi e attivisti per i diritti. Dunque una grande coalizione nel vasto campo culturale, per fermare la deriva occidentale verso la guerra e le censure.

Gli artisti – Oltre 500 personalità hanno già sottoscritto l’appello contro le guerre e il genocidio a Gaza. Tra i primi firmatari Fiorella Mannoia, Valeria Golino, Moni Ovadia, Corrado Guzzanti, Laura Morante, Marisa Laurito, Daniele Vicari, Paolo Rossi, Gabriele Salvatores, Pif, Vinicio Marchioni e molti altri.

Il calendario delle proteste – Tra le prime iniziative della rete ARTISTI #NoBavaglio c’è il sostegno alla mobilitazione “Stop Genocidio”, il 30 agosto a Venezia, in occasione della Mostra del Cinema. La data successiva segnata sul calendario è l’11 settembre: appuntamento a Roma, Auditorium Parco della Musica, dove andrà in scena il Defence Summit. Gli artisti e i lavoratori contesteranno l’evento sulla difesa benedetto anche dal governo, con la partecipazione delle principali aziende di armamenti del Paese, da Leonardo a Fincantieri. Prevista anche la protesta della rete No Rearm Europe. Il 22 settembre, al Centro Ararat di Roma, aprirà i battenti l’incontro pubblico “CHE FARE? Verso una mobilitazione globale contro il Genocidio a Gaza, guerre e riarmo”.

Contro censure e riarmo – Nel loro Manifesto, la rete di artisti denuncia il restringersi degli spazi di libera espressione, ricordando il caso Ghali a Sanremo. Dopo aver pronunciato “Stop genocidio in Palestina”, dal palco dell’Ariston, l’artista avrebbe pagato un prezzo salato. Ma il bavaglio colpisce anche la libera informazione: “I giornalisti diventano bersagli, gli artisti vengono censurati, le voci libere messe a tacere. A Gaza sono stati uccisi oltre 230 reporter palestinesi”.

Intanto l’economia si aggrappa al riarmo per superare le crisi e recuperare slancio. “Nel 2023 – si legge nel Manifesto – la spesa militare globale ha raggiunto 2.443 miliardi di dollari. L’Unione Europea ha avviato un piano di riarmo da 800 miliardi di euro, il più alto dalla Seconda guerra mondiale”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione