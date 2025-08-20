L'incidente non ha causato feriti gravi, ma la circolazione è stata bloccata per ora e la ricostruzione dell'incidente non è ancora del tutto chiarita

Un incidente ferroviario avvenuto intorno alle 8.30 ha bloccato la linea del Brennero nella mattinata del 20 agosto. A scontrarsi a Trento, tra le stazioni di Mezzocorona e Trento nord, un treno merci e un convoglio passeggeri sul quale viaggiavano 35 passeggeri. Tre passeggeri hanno riportato ferite lievi e sono stati soccorsi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti vigili del fuoco, polizia ferroviaria e 118, oltre ai tecnici incaricati di capire cosa sia accaduto. Dalle prime informazioni si è ricostruito che durante le operazioni di manovra i carri merci che si trovavano a Trento, in località Roncafort, si sono staccati dal resto del convoglio provocando la collisione con il treno regionale, che era fermo al semaforo, e l’uscita dai binari di una sola carrozza. Ricostruzione non del tutto confermata dai primi rilievi, che mostrano i vagoni ancora agganciati alle locomotrici.

Nella tarda mattinata Trenitalia ha comunicato la rimozione dei carri merci, mentre sono ancora in corso le operazioni necessarie a spostare il treno regionale. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiesto in una nota che “siano avviate con urgenza verifiche approfondite per chiarire dinamiche e responsabilità dell’accaduto”.

I tecnici hanno lavorato per ripristinare la piena funzionalità della linea del Brennero, rimasta chiusa per molte ore, con ripercussioni sui treni ad Alta Velocità e quelli regionali. La linea del Brennero è infatti l’asse di collegamento principale tra l’Europa settentrionale, centrale e meridionale, con fino a 100 treni al giorno che percorrono la tratta nelle due direzioni. Rfi ha quindi attivato il servizio con autobus e potenziato l’assistenza ai viaggiatori. Nel primo pomeriggio sono stati rimossi i carri merci coinvolti nell’incidente e sono proseguite le operazioni per spostare anche il treno regionale che era stato urtato e spostato dai binari.

La circolazione nella zona, deviata o interrotta dopo l’impatto, è tornata regolare verso metà pomeriggio, come reso noto da Fs che ha confermato: “L’episodio non ha causato danni all’infrastruttura né feriti gravi tra i passeggeri e il personale di bordo. L’intervento tempestivo dei tecnici ha permesso il rapido ripristino della piena funzionalità della linea”.Secondo Rfi “l’episodio non ha causato danni all’infrastruttura né feriti gravi tra i passeggeri e il personale di bordo. L’intervento tempestivo dei tecnici ha permesso il rapido ripristino della piena funzionalità della linea”.