Incendio in un hotel a Mestre: oltre 400 ospiti evacuati, 160 sono minorenni. L’intervento dei vigili del fuoco in una stanza

Il rogo ha interessato una sola stanza, le fiamme sono state circoscritte e poste sotto controllo ma il fumo ha invaso gran parte dell'edificio
Un incendio scoppiate in una camere di hotel a Mestre, in provincia di Venezia, ha reso necessaria l’evacuazione di 434 clienti. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 12:15. Le fiamme si sono sviluppate al quinto piano della struttura, che si trova nelle vicinanze di una delle uscite della Tangenziale, in via Ceccherini.

Dei 434 ospiti, 160 sono minorenni. Il rogo ha interessato una sola stanza, le fiamme sono state circoscritte e poste sotto controllo ma il fumo ha invaso gran parte dell’edificio, rendendo necessario il suo svuotamento. Sul posto hanno operato le squadre dei Vigili del fuoco di Mestre e i volontari di Mirano, insieme alle forze dell’ordine e al personale sanitario del Suem 118, che stanno accertando le cause del rogo.

