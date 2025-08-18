Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 16:56

“Sono stata violentata sul traghetto da uno sconosciuto”: 19enne trasportata in ospedale a Genova

di F. Q.
La ragazza è stata visitata e i sanitari hanno confermato lesioni compatibili con la violenza subito. La giovane ha deciso però di non sporgere denuncia
Una ragazza di 19 anni è stata portata all’ospedale Galliera di Genova dopo aver raccontato di aver subito una violenza sessuale sul traghetto Porto Torres-Genova. La ragazza è stata visitata dal personale medico, che ha confermato la presenza di lesioni compatibili con la violenza subita e fornito supporto psicologico.

Secondo quando riferito dalla giovane, un uomo l’ha attratta nella propria cabina con una scusa, un mal funzionamento dell’apertura della porta, per poi spingerla dentro e abusare di lei. Quindi lo sconosciuto l’ha lasciata a terra ed è fuggito. La ragazza si è allora rivolta al persona di bordo che l’ha soccorsa sulla nave e ha avvisato le Forze dell’ordine.

Dopo il ricovero la ragazza è stata sentita anche dalla Polizia di Stato, ma ha deciso di non sporgere denuncia. La scelta, trattandosi di un reato procedibile solo su querela da parte della vittima (salvo alcune eccezioni), impedisce ad oggi l’azione della Procura. Gli inquirenti hanno però acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza delle zone comuni del traghetto e l’elenco dei passeggeri, svolgendo anche degli accertamenti iniziali nel luogo dove sarebbe avvenuta la violenza.

Immagine di repertorio

