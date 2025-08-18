Bolzano, due detenuti evasi durante l’ora d’aria: uno è stato rintracciato, ancora in fuga un 19enne tunisino

Due detenuti sono evasi domenica pomeriggio dal carcere di Bolzano: approfittando della presenza di un’impalcatura edile, hanno scavalcato il muro di cinta durante l’ora d’aria. L’allarme è scattato intorno alle 16, insieme alle ricerche della Polizia penitenziaria. Uno dei due evasi, un marocchino di trent’anni, è stato rintracciato in tarda serata a Merano; ancora in fuga invece l’altro, un 19enne tunisino. A quanto ricostruito, quest’ultimo si è ferito alle gambe durante l’evasione e si è fatto medicare in ospedale, prima di far perdere di nuovo le tracce.

Il carcere di Bolzano, costruito a fine Ottocento sotto l’impero austro-ungarico, si trova da tempo in condizioni di fatiscenza: proprio l’impalcatura dovuta alle ristrutturazioni in corso ha agevolato la fuga dei due reclusi, “favoriti anche dal fatto che il muro di cinta, per le note carenze organiche, non fosse presidiato“, denuncia Gennarino De Fazio, segretario generale del sindacato Uilpa Polizia penitenziaria. “Si tratta dell’ennesima criticità che, fra suicidi (53 detenuti e tre operatori dall’inizio dell’anno), stupri, traffici illeciti, violenze di ogni genere anche nei confronti degli operatori e molto altro ancora, conferma la disfatta del sistema carcerario italiano che, nella sua illegalità diffusa, da tempo non risponde a nessuna delle finalità giuridiche a esso assegnate dalla Costituzione e dall’ordinamento”, sottolinea.