Il capo di Stato Maggiore dell’Esercito (Idf) israeliano, Eyal Zamir, ha approvato il piano per occupare Gaza City e lo presenterà domani al ministro della Difesa. Lo riferisce l’emittente Channel 12, rivelando i tempi per previsti per l’evacuazione dei residenti: nei colloqui a porte chiuse degli ultimi giorni, Zamir avrebbe stimato poco meno di due mesi. Poi si procederà all’accerchiamento e all’occupazione della città. “Si cercherà di ridurre al minimo possibile l’impiego delle forze di riserva”, ha affermato il capo dell’Idf.

Intanto prosegue l’emergenza umanitaria nella Striscia. Cinque palestinesi, tra cui due bambini, sono morti per malnutrizione nelle ultime 24 ore: lo riporta Al Jazeera citando il ministero della Salute gestito da Hamas. Salirebbe a 263 il numero delle vittime a causa della fame e della malnutrizione dall’inizio delle ostilità, tra cui 112 bambini. Oggi Amnesty International ha accusato Israele di attuare una “politica deliberata” volta a ridurre la popolazione di Gaza alla fame.

Sul fronte delle trattative, i negoziatori di Hamas al Cairo hanno ricevuto una nuova proposta per un cessate il fuoco. Prevede una tregua di 60 giorni e il rilascio degli ostaggi in due tranche, ha dichiarato un funzionario palestinese. “La proposta è un accordo quadro per avviare negoziati su un cessate il fuoco permanente”, ha dichiarato la fonte anonima all’Afp, aggiungendo che “Hamas terrà consultazioni interne tra i suoi leader” e con i leader di altre fazioni palestinesi.

Oggi in Egitto è atteso per i negoziati il primo ministro del Qatar, lo sceicco Mohammed Al Thani, secondo Al Jazeera. L’Egitto e il Qatar stanno mediando tra Israele e Hamas nel tentativo di raggiungere un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. L’ultimo ciclo di negoziati indiretti tra le due parti, facilitato a Doha dai mediatori, è durato diverse settimane prima di concludersi il 25 luglio senza alcun risultato.