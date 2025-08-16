Uscita per un appuntamento con un 28enne conosciuto su Tik Tok, durante la cena si accorge di non essere più lucida e viene salvata dalla chiamata della receptionist di un hotel a Genova. La giovane, spagnola di 18 anni, ha raccontato di aver conosciuto in rete il ragazzo, originario del Senegal, e di aver deciso di incontrarlo per un appuntamento.

Dopo la serata passata al ristorante però, la ragazza ha cominciato a sentirsi male. A quel punto è riuscita a chieder aiuto al 112, ma quando i carabinieri sono arrivati della ragazza e del suo accompagnatore non c’era più traccia. Intanto, sempre al 112 è arrivata la segnalazione della receptionist di un hotel di Quarto, quartiere di Genova, che ha riferito di una giovane donna in compagnia di un ragazzo che sembrava essere in pericolo. In pochi minuti i carabinieri del nucleo radiomobile e della stazione di Quarto hanno fatto irruzione nella camera, messo in salvo la ragazza e perquisito l’uomo che era in possesso di 30 pastiglie di ecstasy, 10 grammi di hashish e 3000 euro in contanti. L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.