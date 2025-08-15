Il mondo FQ

“Ecco la loro faccia alle prossime elezioni”: Vannacci sbeffeggia la sinistra tenendo un pesce in mano

Il video girato al mare a ferragosto è destinato a far discutere
“Questo sono io e la faccia della sinistra alle prossime elezioni”. Così il vicesegretario della Lega, Roberto Vannacci, in un video pubblicato a Ferragosto sbeffeggia il centrosinistra. Il generale si fa riprendere mentre è in acqua al mare con un pesce in mano, paragonando l’espressione dell’esemplare a quella che avrà la sinistra al voto.
La sfida delle regionali è ancora aperta con la campagna elettorale che entra nel vivo proprio in questi giorni: dopo l’estate saranno chiamati alle urne i cittadini di Valle d’Aosta, Veneto, Toscana, Marche, Campania, Puglia e Calabria.

