Il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir ha visitato la cella dove è rinchiuso il palestinese leader di Fatah, Marwan Barghouti e, in un filmato pubblicato sui social media, lo schernisce, suscitando l’indignazione dell’Autorità Nazionale Palestinese. “Non vincerete – dice Ben Gvir – Chiunque si metta nei guai con la Nazione di Israele, chiunque uccida i nostri bambini e le nostre donne, lo spazzeremo via. Dovresti saperlo”, dice Ben Gvir a Barghouti che appare scarno e debilitato. Si tratta del primo filmato pubblico di Barghouti che circola da anni. Arrestato nel 2002, Barghouti 66 anni, sta scontando cinque ergastoli. Israele lo accusa di aver preso parte alla pianificazione di tre attacchi terroristici in cui morirono cinque israeliani durante la seconda intifada.
