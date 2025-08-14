Il racconto dei 60 sopravvissuti, tra cui 21 minori non accompagnati, è un pugno allo stomaco. Le due imbarcazioni si sono rovesciate una dopo l'altra. Un ragazzo: "Ho visto il mio migliore amico sparire tra le onde. Il mare ha inghiottito i nostri sogni"

Il suo sguardo è perso nel vuoto, il corpo stremato dalla fatica, la voce rotta da un dolore che non si può dire. Riesce a malapena a sussurrare la sua storia prima di abbandonarsi alle cure della Croce Rossa. “Avevo mia figlia di un anno e mezzo in braccio e mio marito era accanto a me, poi è successo l’inferno, non li ho più visti, la mia bambina mi è sfuggita, li ho persi entrambi”. È il racconto di una giovane donna somala, una dei 60 sopravvissuti all’ennesima, terribile tragedia dell’immigrazione avvenuta al largo di Lampedusa.

Un naufragio che ha un bilancio, ancora provvisorio, di 27 morti recuperati in mare e un numero imprecisato di dispersi: uomini, donne e bambini inghiottiti dalle onde. Dai racconti frammentari e disperati dei naufraghi, emerge la cronaca di un disastro annunciato. Erano partiti da Zwara, in Libia, su due diverse imbarcazioni, pagando fino a seimila euro per un viaggio che speravano li portasse in salvo. “Su una barca eravamo in 45, sull’altra in 52”, ricordano i superstiti a Corriere e Repubblica.

“Dopo un’ora di traversata, l’imbarcazione più piccola ha cominciato a imbarcare acqua. C’è stato il panico”. La barca si è rovesciata. Chi è finito in mare ha cercato disperatamente di salire sull’altro “legno”. Qualcuno ce l’ha fatta. Ma la seconda imbarcazione, già fatiscente e ora sovraccarica, non ha retto. Poco dopo, si è ribaltata anche quella: “L’altra però poi ha iniziato anch’essa ad imbarcare acqua”, racconta uno dei sopravvissuti ai volontari di Mediterranean Hope. Chi ha avuto la forza è rimasto aggrappato ai relitti, ma i più deboli sono stati portati via dal mare. Sul molo Favaloro, il sollievo per essere in salvo si mescola al dolore straziante per chi non c’è più. Le storie si rincorrono, una più tragica dell’altra. Un’altra donna somala dice di aver perso la sorella minore. Un ragazzo egiziano ha raccontato di aver perso lo zio e il cugino. Un altro piange l’amico con cui era partito.

Un giovane somalo, seduto a terra con lo sguardo fisso, si confida con un agente di polizia: “Non riesco a guardare il mare. Quando sono partito ero felice di attraversarlo, ero con il mio migliore amico ed eravamo sicuri di farcela. Poi l’ho visto sparire tra le onde. Il mare lo ha inghiottito, ha inghiottito una parte dei nostri sogni”. Tra i 60 sopravvissuti ci sono 21 minori. Da ieri, sono non accompagnati. A raccogliere questo dolore sono i volontari e gli operatori che prestano i primi soccorsi. “C’è chi, appena arrivato a terra, si è inginocchiato ai nostri piedi, per ringraziare Dio di essere giunto sano e salvo”, racconta un operatore della Croce Rossa Italiana. “Quando gli abbiamo offerto dell’acqua ci hanno guardato come se gli stessimo facendo il dono più grande”.

In un angolo, un ragazzo giovanissimo, stretto nell’abbraccio dei suoi compagni di viaggio, singhiozza. Ai soccorritori ha detto di aver perso il fratello. I volontari, che a terra avevano preparato latte e kit con vestitini per i bambini che sarebbero dovuti arrivare, mormorano con tristezza: “Non sono mai arrivati”. Mentre la Guardia Costiera continua le ricerche dei dispersi, l’emergenza a Lampedusa non si ferma. Le motovedette di Frontex e della Guardia di Finanza hanno già soccorso un altro barchino con 48 persone a bordo, partito dalla Tunisia. Loro, ce l’hanno fatta. Per tanti altri, il sogno di una vita migliore si è trasformato in un incubo da cui non si sono più svegliati.