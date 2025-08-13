Il mondo FQ

I giovani di FdI occupano la sede del partito a Roma per protestare contro il trasferimento: interviene la Polizia

A provocare il blitz, riporta il sito del quotidiano "Il Foglio" la decisione del partito romano di traslocare alla Garbatella
I giovani di Fratelli d’Italia che occupano la sede del partito e vengono sgomberati dalla polizia, chiamata dal partito stesso. La surreale scena, raccontata dal sito del quotidiano Il Foglio, è in corso a Roma, nella sede del coordinamento cittadino di FdI in via Sommacampagna, vicino alla stazione Termini: sul posto, si legge, sono presenti almeno dieci uomini della Polizia e della Digos.

A provocare il blitz dei militanti di Gioventù nazionale la decisione del partito romano, guidato dal deputato Marco Perissa, di spostare la sede del coordinamento e quella della giovanile alla Garbatella, nella storica sezione frequentata da Giorgia Meloni, in attesa di trovare una nuova sistemazione. L’annuncio ha fatto iniziare una guerra sotterranea tra i giovani e il coordinamento, culminata nell’iniziativa di occupare i locali di via Sommacampagna, presa nella notte tra martedì e mercoledì dall’ala più identitaria del movimento, che fa riferimento al vicepresidente della Camera Fabio Rampelli. Al momento sono ancora in corso trattative per sbloccare la situazione.

