“La barbarie che ha travolto Sant’Anna di Stazzema è la stessa che oggi devasta altri luoghi del pianeta. Una storia che purtroppo si ripete. Perché oggi Bianca potrebbe essere Fatima o Sofia, una di quelle mamme di Gaza, di Kiev o delle altre decine di guerre che sono in corso”. Così la sindaca di Genova, Silvia Salis, oratrice ufficiale della commemorazione per l’eccidio compiuto dai nazifascisti il 12 agosto 1944 a Sant’Anna di Stazzema. Ricordando quanto accaduto nella provincia di Lucca dove le vittime furono centinaia, Salis prosegue: “Gramsci diceva che ‘l’indifferenza è parassitismo’, un maestro della mia terra lo diceva più semplicemente ‘anche se voi vi credete assolti siete lo stesso coinvolti'”.

Salis si dice “fortunata” nel poter abbracciare il suo bambino “senza che nessuno gli faccia del male”. “Questa fortuna va meritata, non voltandoci dall’altra parte né facendo gli spettatori”, ricorda. “Oggi come ieri siamo chiamati a difendere il nostro diritto alla pace, da qui dobbiamo ripartire per impegnarci ogni giorno a non permettere che l’odio e la violenza possano dominare la nostra vita. Bianca potremmo essere noi”.