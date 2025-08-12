È rientrato in Italia da Francoforte, don Nandino Capovilla, il sacerdote bloccato ieri in aeroporto a Tel Aviv ed espulso da Israele per motivi di “pubblica sicurezza”. All’aeroporto è stato accolto da un forte applauso e da cori pro Palestina. Intanto, dopo che gli è stato restituito il cellulare ieri sera, dopo 7 ore di fermo, lo stesso Capovilla che si era recato in Israele per partecipare ad un pellegrinaggio, si è espresso sul suo profilo social: “Non parliamo di me ma delle sanzioni che andrebbero messe a Israele per i suoi errori ed orrori”.