Ultimo aggiornamento: 14:38

Cadono da un sentiero in Val Passiria: morti padre e figlio durante un’escursione a 2.600 metri di quota

di F. Q.
I due non erano tornati a casa, allarmando i familiari
Due uomini di 67 e 25 anni sono morti in un incidente in Val Passiria. Si tratta di Karl Josef Hilmer, pensionato, e del figlio Martin Gufler, dipendente di una falegnameria, entrambi residenti a San Martino in Passiria, nella provincia di Bolzano. L’allarme era stato dato dai familiari nella sera di lunedì 11 agosto, quando i due non erano stati visti rientrare da un’escursione. Per le ricerche erano stati attivati il Soccorso alpino della val Passiria, il Sagf della Finanza e la Sezione aerea della Guardia di Finanza, che verso le 2 di notte hanno ritrovato i corpi senza vita dei due uomini. È probabile che siano caduti da un sentiero sul monte Principe a 2600 metri di quota, sotto il bivacco Pixner, nella zona di Plan, frazione di Moso in Passiria, anche se la dinamica precisa dell’incidente resta da appurare.

