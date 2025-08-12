Due uomini di 67 e 25 anni sono morti in un incidente in Val Passiria. Si tratta di Karl Josef Hilmer, pensionato, e del figlio Martin Gufler, dipendente di una falegnameria, entrambi residenti a San Martino in Passiria, nella provincia di Bolzano. L’allarme era stato dato dai familiari nella sera di lunedì 11 agosto, quando i due non erano stati visti rientrare da un’escursione. Per le ricerche erano stati attivati il Soccorso alpino della val Passiria, il Sagf della Finanza e la Sezione aerea della Guardia di Finanza, che verso le 2 di notte hanno ritrovato i corpi senza vita dei due uomini. È probabile che siano caduti da un sentiero sul monte Principe a 2600 metri di quota, sotto il bivacco Pixner, nella zona di Plan, frazione di Moso in Passiria, anche se la dinamica precisa dell’incidente resta da appurare.