Lascia i cani a casa sotto il sole e parte per le vacanze: uno muore legato alla catena

La donna è stata identificata e denunciata, anche se risulta non essere ancora tornata a casa
Parte per le vacanze lasciando i cani sotto il sole, tanto che uno perde la vita. A raccontare la vicenda accaduta a Giugliano, in provincia di Napoli, il deputato di Avs, Francesco Emilio Borrelli, intervenuto nella palazzina dove si è consumato il fatto. I due animali erano rimasti soli nel cortile di casa, lasciati dalla padrona andata via per le ferie. Dei due uno, legato a catena ad una cyclette, è morto per il caldo, mentre l’altro è stato salvato dalla polizia municipale, intervenuta insieme alle guardie zoofile dell’Oipa. La donna, che risulta ancora in vacanza, è stata identificata e denunciata.

“Il colpo di calore nel cane è un‘emergenza veterinaria seria che si verifica quando la temperatura corporea dell’animale sale troppo a causa del caldo e l’incapacità di dissipare il calore. È fondamentale riconoscerne i sintomi e intervenire tempestivamente per evitare conseguenze gravi, potenzialmente letali,” ha spiegato a Fanpage Nando Cirella, membro del corpo delle guardie zoofile. “Per questo è obbligo di tutti i proprietari di animali di non lasciarli esposti al sole ed in più legati a catena, i cani devono avere dei ripari in luoghi freschi e acqua in abbondanza. Purtroppo capita troppo spesso che proprietari di animali vanno in vacanza lasciando gli animali a casa, questa cosa se non gestita con figure addette a questo tipo di servizio purtroppo può portare a gravi conseguenze“.

