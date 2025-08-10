Pietro Lo Monaco, storico dirigente tra Serie A e Serie B, è rimasto coinvolto in un incidente stradale nella giornata di ieri, sabato 9 agosto, nel palermitano. Attuale direttore dell’Enna in Serie D, dove è tornato dopo diverso tempo, l’ex Catania ha perso il controllo della sua auto per cause che sono al vaglio degli inquirenti.

A riportare i dettagli del sinistro è il sito locale “ViviEnna”. Il quotidiano ennese riporta che Lo Monaco è stato stato soccorso e trasportato in ospedale, ma stando alle prime informazioni le sue condizioni sono serie. Lo Monaco ha infatti rimediato delle lesioni in varie parti del corpo.

Il post dell’Enna per Lo Monaco

Dopo la diffusione della notizia, l’Enna – club di Serie D con cui oggi sta collaborando – gli ha dedicato un post su Instagram: “L’Enna Calcio in tutte le sue componenti tiene a fare un grosso augurio di pronta guarigione al Direttore Pietro Lo Monaco, coinvolto nella giornata di ieri in un incidente stradale. Forza Direttore, riprenditi presto! Ti aspettiamo al Gaeta! Intanto faremo di tutto per renderti orgoglioso del nostro lavoro sulla scia dei tuoi preziosi consigli!”.

Chi è Pietro Lo Monaco

Storico dirigente di diversi club professionistici, Pietro Lo Monaco ha vissuto i suoi anni migliori al Catania, soprattutto nella prima parte degli anni 2000. Nel 2005/06 ottenne la promozione in Serie A con il club siciliano, poi visse i suoi anni migliori successivamente con il “Catania degli argentini“. A lui si attribuiscono le scoperte di Juan Manuel Vargas e Jorge Martinez tra i tanti.

All’inizio del campionato 2008-2009, in seguito a polemiche dopo la partita contro l’Inter, fu protagonista indiretto di una risposta ironica di José Mourinho, che a domanda sul dirigente del Catania rispose: “Che Monaco? Del Tibet? Io conosco Monaco di Tibet, Monaco di Montecarlo, Bayern Monaco, Gran Prix di Monaco… Se qualche Monaco vuole essere conosciuto perché parla di me, mi deve pagare.”