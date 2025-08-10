Un 60enne è stato denunciato a Rimini, nella zona di Marina Centro, sul lungomare, dopo aver provocato due incidenti nel giro di pochi minuti ed essere uscito dalla propria auto con un machete per intimidire una persona con cui stava avendo un diverbio. I fatti risalgono a venerdì sera. Prima l’incidente con un veicolo in sosta, dal quale è uscito il proprietario per chiedere di verificare eventuali danni. Una discussione iniziata con toni pacati che si è ben presto trasformata in una lite, dopo la quale il 60enne ha estratto il machete e spaventato i presenti. Poi è risalito in macchina ed è fuggito in direzione sud, andando a sbattere con un altro veicolo, questa volta uno scooter, senza però fermarsi. In fine ha abbandonato la sua macchina, la cui carrozzeria portava i segni degli incidenti, per scappare. Ma a quel punto erano state avvisate sia la Polizia Locale che la Polizia di Stato, che hanno rintracciato e fermato l’uomo, sequestrando il machete. Ora dovrà rispondere di minacce e porto di oggetti atti a offendere, oltre che di diverse violazioni del codice della strada.