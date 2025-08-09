Abbonamenti gratuiti, sì ma a due condizioni: bisogna essere over 85 e bisogna essere abbonati da almeno tre anni. È questa l’ultima trovata del Sunderland, club neopromosso in Premier League dopo otto stagioni. La squadra inglese ha lanciato un’iniziativa che sicuramente non intaccherà le casse del club, ma che ha un valore fortemente simbolico. Vuol dire rispetto, riconoscenza, memoria viva di chi ha visto, stagione dopo stagione, la squadra lottare e cambiare, affondare e risorgere. Un modo per dire “grazie per esserci”.

Il club ha fatto sapere anche che non è un’idea che si limiterà soltanto all’attuale stagione, ma che avrà continuità negli anni. Chi ha già rinnovato precedentemente l’abbonamento e rientra nelle due condizioni citate, riceverà un rimborso completo. I tifosi che hanno diritto all’abbonamento riceveranno a breve una lettera che li inviterà a presentarsi presso la biglietteria del club, dove potranno elaborare la richiesta.

Un club vicino ai tifosi

Non è la prima volta che il club inglese indice delle iniziative per i propri tifosi. Significativa anche quella che riguarda i box hospitality nel proprio stadio. Il club ne ha infatti riservato uno all’interno del proprio stadio per la Fondazione Bradley Lowery. La Fondazione – dedicata al giovanissimo tifoso morto nel 2021 a quattro anni a causa di un neuroblastoma – utilizzerà il box per offrire, gratuitamente, la possibilità a bambini malati o in difficoltà di assistere alle partite durante tutta la stagione.

E non è neanche la prima volta che il Sunderland sale alla ribalta dei media internazionali per questioni extra campo. Già negli scorsi anni infatti il club fu elogiato per il docu-reality Sunderland ‘Til I Die, distribuito da Netflix dal dicembre 2018. La serie seguiva gli eventi del Sunderland durante la stagione 2017-2018 di Football League Championship, che ha visto la squadra retrocedere in Football League One nonostante fosse partita con ambizioni di vertice. Dopo il successo della prima stagione, nel 2020 è stata rilasciata una seconda stagione che ha documentato la stagione 2018-2019 in League One, terminata con una sconfitta nella finale play-off.

Anche lo stadio si rifà il look