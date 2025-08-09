Violentano una ragazza dopo aver minacciato il fidanzato: tre arresti a Padova

La coppia, residente in Spagna, aveva deciso di trascorrere la notte in uno stabile dismesso dopo aver perso un treno. Sono stati sorpresi nel sonno dai malviventi armati di coltello

Prima minacciano con un coltello il fidanzato, 22enne algerino, costringendolo ad andare via, poi derubano e violentano la ragazza di 19 anni, marocchina. Per questo motivo la polizia ha arrestato in tre momenti differenti tre tunisini considerati responsabili di concorso in minacce, rapina e violenza sessuale di gruppo. Il fatto risale all’8 luglio scorso nell’ex aeroporto militare Gino Allegri in via Sorio a Padova.

Subito dopo l’accaduto sul posto erano intervenuti i poliziotti della questura di Padova su segnalazione dei residenti della zona, che avevano sentito delle urla provenire da quell’area, tra cui anche quelle di una donna. I poliziotti sono poi venuti a conoscenza del fatto che una coppia di ragazzi, un 22enne algerino e una 19enne marocchina, entrambi residenti in Spagna, avevano deciso di trascorrere la notte in uno degli stabili dismessi della struttura, conosciuta vagamente dal ragazzo, in quanto avevano perso l’ultimo treno utile per la destinazione da raggiungere.

Nel corso della notte, la giovane coppia era stata svegliata da tre giovani nordafricani che, minacciandolo con un coltello, avevano costretto il ragazzo ad allontanarsi dalla struttura e contestualmente avevano sottratto alla ragazza, minacciandola ancora con il coltello, 25 euro in contanti che aveva in borsa, oltre al suo smartphone. I tre nordafricani avevano poi portato la ragazza in un altro stabile della stessa struttura dismessa e due di questi avevano abusato sessualmente della giovane, che nel frattempo urlava nel tentativo di cercare aiuto. Poi i tre tunisini avevano minacciato la ragazza di non chiamare le Forze di Polizia, restituendole il cellulare.

La Squadra Mobile della Questura di Padova, sia in base alle informazioni fornite dalle due vittime che per il materiale sequestrato, con il supporto di attività tecnica autorizzata dalla procura è riuscita a individuare i tre tunisini, indagandoli per concorso in minacce, rapina e violenza sessuale di gruppo. I tre sono stati rispettivamente rintracciati e arrestati il 19 luglio, il 1 agosto e il 6 agosto.