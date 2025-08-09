Il mondo FQ

Sparatoria a Times Square: 17enne apre il fuoco e ferisce tre persone

di F. Q.
Ricoverati i tre feriti, al momento sarebbero stabili. Il giovane è stato fermato dalla polizia
Sparatoria a Times Square: 17enne apre il fuoco e ferisce tre persone
Un ragazzo di 17 anni ha aperto il fuoco a Times Square, New York, intorno all’1 e 20 della notte di sabato 9 agosto, lo riporta il New York Post. Secondo il quotidiano il giovane avrebbe aperto il fuoco dopo una discussione con un’altra persona. Nella sparatoria sono rimasti feriti alle gambe due uomini, di 19 e 65 anni, e una ragazza di 18 anni, colpita di striscio al collo. I tre sono stati portati al vicino Bellevue Hospital, dove sarebbero in condizioni stabili. L’autore della sparatoria è stato fermato dalla polizia e l’arma sequestrata, ma, trattandosi di un minore, al momento non sono state rese note né l’identità né le accuse a suo carico.

