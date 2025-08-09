Un vasto incendio si è sviluppato in una ditta che si occupa di stoccaggio rifiuti sulla V strada della zona industrial di Catania. Le fiamme hanno divorato rifiuti e materiali di scarto causando una spessa coltre di fumo visibile da diversi punti della città.

Sull’incendio hanno lavorato diverse squadre dei vigili del fuoco.

Il rogo, secondo l’Etna global services, società dell’impianto di selezione e recupero rifiuti, “non è stato doloso”. Si ipotizza che sia stato causato “dallo sfregamento di materiali ferrosi” che alimentati dagli agenti atmosferici “hanno causato l’incendio coinvolgendo solo ed esclusivamente gli impianti della suddetta azienda di selezione rifiuti”.

L’impianto si trova all’interno di uno spazio condiviso con un’azienda collegata, sempre di proprietà dello stesso gruppo, e, precisa la società, “le strutture dell’Ecolandia srl, il personale, gli uffici, i mezzi di lavoro non sono stati coinvolti e nessuna attività sarà ed è stata compromessa”. “Poiché Ecolandia srl gestisce appalti e subappalti di raccolta rifiuti su diversi comuni su tutta la regione – prosegue la nota – è necessario sottolineare che l’attività non subirà interruzioni e tutti i dati sensibili su archivi cartacei e tecnologici non hanno subito danni. La proprietà presente sul posto, ed in prima linea per la tutela del personale a lavoro fino a quel momento, precisa che nessuno lavoratore è stato coinvolto ne tanto meno ferito. Il fatto si è concluso con un grosso spavento e ribadiamo, fortunatamente, nessuno è stato coinvolto nel bruttissimo incendio. L’azienda – si legge ancora nella nota della società – rimane a disposizione e monitora sul posto l’andamento dei soccorsi a tutela di tutto e di tutti e prende le distanze da tutte le notizie che non hanno né fondamento ne riscontro certo per quelli che sono i reali fatti”.