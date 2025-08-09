Il mondo FQ

Incendio nella moschea-cattedrale di Cordova: le fiamme divorano il patrimonio Unesco – Video

di F. Q.
L’incendio, sviluppato a partire dalle 21:15, è stato spendo in poche ore. Ancora da quantificare i danni
Un incendio è scoppiato nella famosa Moschea-Cattedrale di Cordova, nel sud della Spagna, patrimonio mondiale dell’Unesco, nella serata di venerdì 8 agosto.

I video pubblicati sui social media mostrano fiamme arancioni e fumo che si alzano dalle alte mura del monumento. Secondo El Pais il rogo è stato causato da un corto circuito di una spazzatrice, una macchina che svolge compiti di pulizia, nella cappella di Almanzor. Oltre ai vigili del fuoco, anche i membri della Polizia Nazionale si sono immediatamente recati sul posto per isolare l’area e collaborare alle operazioni di spegnimento.

L’incendio, sviluppato a partire dalle 21:15, è stato spendo in poche ore. Dalla cappella le fiamme si sono estese verso il tetto del monumento. Al momento, non è ancora stato possibile effettuare un rilevamento preciso di eventuali danni, indicano i media spagnoli. Fino ad ora non sono stati segnalati danni a persone.

