Ultimo aggiornamento: 10:08

Investita e uccisa da auto pirata: muore 42enne nel Bresciano. Fuggito il guidatore

di F. Q.
L'incidente mortale è avvenuto a Calvagese della Riviera. La vittima stava camminando sul bordo della carreggiata quando un’auto l’ha urtata, buttandola in un fossato
Una donna di 42 anni è morta la scorsa notte dopo essere stata investita da un’auto pirata a Calvagese della Riviera, in provincia di Brescia. È accaduto attorno all’1.30. Secondo le prime informazioni, la vittima stava camminando sul bordo della carreggiata quando un’auto l’ha urtata, buttandola in un fossato. Il guidatore non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito.

A dare l’allarme è stata un’automobilista di passaggio che ha notato il corpo. Sul posto polizia stradale di Salò, vigili del fuoco e sanitari del 118. Sono in corso le indagini per identificare il responsabile.

