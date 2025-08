Le infrastrutture di Itaca, Paxos e Simi sono messe a dura prova durante i mesi estivi. Per questo gli amministratori locali vogliono scaricare una parte dei costi sui turisti che non pernottano

Anche le piccole isole greche si trovano ad affrontare l’overtourism: Itaca e Paxos stanno valutando di chiedere al governo ellenico l’autorizzazione a introdurre una tassa turistica per i visitatori giornalieri. A riportarlo è il quotidiano greco Kathimerini. Con questa iniziativa, i sindaci delle due isole si uniscono all’amministrazione di Simi, piccola isola dell’arcipelago del Dodecaneso, che ha fatto da apripista e ha già presentato questa richiesta.

Le tre isole hanno tutte una popolazione compresa tra i 2.500 e i 3.000 abitanti, ma d’estate si riempiono di turisti che mettono a dura prova le infrastrutture e i servizi, come lo smaltimento dei rifiuti e l’approvvigionamento idrico. Proprio per questo, il mese scorso l’isola di Simi ha chiesto al ministero dell’Interno l’autorizzazione per imporre una tassa di 3 euro ai visitatori giornalieri. L’isola ogni anno accoglie almeno 300mila visitatori che non pernottano ma mettono comunque sotto pressione le infrastrutture pubbliche. Secondo l’amministrazione di Simi, la riscossione di una tassa di pochi euro può rafforzare i servizi, senza aumentare le tasse comunali per gli abitanti.

“In questo momento tutti i dipendenti del comune e gli addetti ai camion della nettezza urbana stanno lavorando per soddisfare le esigenze del porto, con il risultato che i residenti dei quartieri dell’isola, che pagano le tasse comunali, non godono dei servizi per cui pagano”, ha dichiarato il sindaco di Simi, Eleftherios Papakalodoukas. È però anche vero che il turismo rappresenta una parte essenziale dell’economia di queste isole. “Certamente vogliamo questi flussi turistici, ma non possiamo aumentare ulteriormente le tasse comunali per i residenti”, ha aggiunto il sindaco argomentando la necessità dell’isola di dotarsi di nuovi mezzi per la raccolta dei rifiuti.