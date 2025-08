I tre ragazzi (due morti, uno ferito gravemente) giocavano con il Maniago Vajont, in Promozione friulana: in galleria lo scontro con un'altra auto con una donna alla guida

È di due ragazzi di 19 anni morti e di due persone ferite il bilancio di un incidente avvenuto nella tarda serata nella galleria Val Colvera, tra i comuni di Frisanco e di Maniago, in provincia di Pordenone. Nell’incidente, per cause ancora da accertare, si sono scontrate due auto. Nella prima viaggiavano tre ragazzi – tutti diciannovenni – di ritorno da un allenamento di calcio. Nell’altra auto una donna di 72 anni. Due dei tre giovani sono morti, mentre il terzo – guidatore – e la donna dell’altra auto sono ricoverati in ospedale. In condizioni gravi (ma non in pericolo di vita) il ragazzo, con ferite meno serie la signora di 72 anni.

Scontro in galleria: le vittime tornavano da un allenamento con una squadra di Promozione

Le operazioni di soccorso delle persone coinvolte nello scontro avvenuto nella tarda serata di ieri sono terminate nella notte. Le vittime sono Danilo Boz e Fabio Rosa. Il giovane che era alla guida è invece Andrea Zoccoletto, trasferito con l’elicottero per i voli notturni, in gravi condizioni, all’ospedale di Udine. I tre ragazzi, tutti della stessa età, appunto, sono calciatori in forza al Maniago Vajont, una formazione che milita nel campionato di Promozione friulana. I tre atleti erano nella stessa auto e stavano rientrando dopo aver terminato un allenamento serale vista la recente ripresa della preparazione estiva in vista del prossimo campionato. La donna alla guida dell’altro veicolo, invece, ha 72 anni ed è residente a Zoppola, sempre in provincia di Pordenone.

È invece ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Sarà probabilmente fondamentale la versione che forniranno il ragazzo e la donna feriti. Secondo però una ricostruzione fatta in nottata, la vettura con a bordo i tre giovani avrebbe perso aderenza sull’asfalto all’uscita da una curva, all’interno del tunnel. L’auto sarebbe finita completamente nella corsia opposta, dove sarebbe avvenuta la collisione con l’auto che sopraggiungeva, finita sul lato passeggeri – dove erano sedute entrambe le vittime – della vettura sulla quale viaggiavano i ragazzi.