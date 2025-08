Una ragazza ha denunciato di essere stata violentata sul treno che prende ogni giorno per andare al lavoro da Trecate a Novara, dove la giovane, una ventenne, è impiegata come commessa in un negozio. Adesso la Polizia ferroviaria di Novara sta indagando e si cerca il responsabile. L’episodio sarebbe accaduto nei giorni scorsi quando la vittima è stata aggredita in una carrozza vuota del convoglio Trenord. Un giovane di circa 25 anni, approfittando dell’assenza di persone nel vagone, l’avrebbe assalita e violentata, per poi fuggire non appena il treno si è fermato in stazione.

La ragazza si è subito rivolta alla polizia ferroviaria e l’aggressore è stato descritto come un giovane di età compresa tra i 20 e i 25 anni, di origine nordafricana, probabilmente egiziano. Il presunto responsabile sarebbe stato già identificato grazie all’incrocio dei dati con le banche informative di polizia e le indagini sarebbero già in fase avanzata. La notizia di reato, però, non è stata ancora formalizzata. Gli investigatori starebbero valutando gli elementi raccolti per poi, eventualmente, prendere misure nei confronti del sospettato. Da quanto si apprende, la violenza sessuale non ha avuto testimoni e, analizzate le telecamere di sorveglianza della stazione, non sono state trovate immagini che abbiamo rispero l’aggressore salire o scendere dal treno. La polizia, infatti, cerca testimoni che si trovassero a bordo del treno, chiedendo loro di farsi avanti per contribuire alle indagini.