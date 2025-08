“Riconoscere lo Stato palestinese non è possibile perché non esiste lo Stato Palestinese. Prima deve essere costruito e poi si riconosce”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, entrando a Montecitorio. “È un errore grave invadere Gaza” afferma. “Siamo duri e abbiamo detto che siamo pronti anche a nuove e più dure sanzioni contro i coloni violenti”.

Tajani ribadisce la linea del governo italiano. “Riconosciamo come unico possibile per la ricostruzione il piano egiziano e abbiamo detto che per la costruzione dello Stato palestinese siamo pronti ad inviare militari italiani sotto le bandiere delle Nazioni Unite con una missione a guida araba – e aggiunge – basta bombardamenti, ma Hamas rischia di far peggiorare ulteriormente la situazione perché sta giocando una partita al rialzo non volendo cedere gli ostaggi che sono tenuti in maniera drammatica perché spera di ottenere qualcosa di più. Sono corresponsabili dei morti che ci sono in Palestina”. Dopo l’annuncio del governo guidato da Benjamin Netanyahu “il rischio peggioramento della situazione con più morti e più scontri. Bisogna fermare chiudere questa guerra orribile, Hamas liberi tutti gli ostaggi. Israele mi sembra caduta nella trappola di Hamas”