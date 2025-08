Delegare al voto degli iscritti la scelta sull’appoggio del Movimento 5 stelle al candidato del Pd in Toscana, Eugenio Giani. È questa la proposta avanzata da Giuseppe Conte lunedì sera durante la riunione con i coordinatori e gli eletti toscani.

Un incontro online lungo e difficile, in cui in tanti hanno ribadito dubbi e riserve sul sostegno al presidente della Regione uscente Giani, riformista dem che pure nei giorni scorsi ha aperto a molti dei punti di programma del M5s. Ma la base era e resta inquieta come aveva testimoniato giorni fa il comunicato contrario all’intesa di diversi gruppi territoriali. Così ecco la mossa di Conte, che auspica l’accordo, anche per rafforzare l’asse nazionale con il Pd e per avere meno problemi su altre partite regionali – Campania e Calabria – ma che non vuole un bagno di sangue politico sui territori. Così ecco il voto, che dovrebbe svolgersi entro due o tre giorni.