Dopo gli arresti Sala difende il modello Milano: “Rivendico la stragrande maggioranza delle operazioni immobiliari”

Il primo cittadino ai microfoni di Rtl: "Milano secondo me è meglio di anni fa, alcuni errori ci possono essere ma se l'alternativa è stare fermi non è il motivo per cui cittadini mi hanno votato. Lungi da me dire, non è colpa mia, se ci sono errori la colpa è mia, poi vediamo la forma della colpa"