Danimarca, Norvegia e Svezia compreranno 500 milioni di dollari di armi Usa per l’Ucraina

I tre Paesi nordici si accodano alla decisione di Amsterdam. In tutto Gli Usa riceveranno circa un miliardo di dollari. Il segretario generale della Nato Rutte: "Serviranno per una pace duratura"

Difese aeree, armi anticarro, munizioni e pezzi di ricambio. All’indomani dell’annuncio dei Paesi Bassi, anche Danimarca, Norvegia e Svezia hanno dichiarato di essere pronte a spendere altri 500 milioni di dollari in armi statunitensi, nel quadro del programma di supporto militare coordinato dalla Nato. La Danimarca parteciperà con circa 90 milioni di dollari, la Norvegia con 146 milioni, mentre la Svezia metterà a disposizione 275 milioni, destinati in particolare a sistemi missilistici Patriot, munizioni anticarro e altri equipaggiamenti per la difesa aerea. “Sono grato a Danimarca, Norvegia e Svezia per la rapida azione volta a finanziare un pacchetto di supporto militare statunitense all’Ucraina“, ha scritto su X il segretario generale della Nato, Mark Rutte, evidenziando che “questo fornirà attrezzature salvavita e rifornimenti essenziali alla prima linea, rafforzando la posizione dell’Ucraina e aiutandola a scoraggiare le aggressioni nel perseguimento di una pace duratura“.

L’impegno congiunto da 500 milioni di Svezia, Norvegia e Danimarca si aggiunge quindi agli ulteriori 500 milioni promessi ieri – 4 agosto – da Amsterdam per l’acquisto di equipaggiamento per la difesa aerea, munizioni e altri aiuti militari. “Con questo sostegno intendiamo garantire che Kiev riceva rapidamente le attrezzature necessarie, rafforzando al contempo la cooperazione della Nato nella difesa dell’Ucraina e garantendo la pace secondo le condizioni ucraine”, ha evidenziato il ministro della Difesa norvegese, Tore O. Sandvik. L’omologo danese, Troels Lund Poulsen, ha fatto sapere che Copenaghen valuterà ulteriori finanziamenti “in una fase successiva”. “La continuità nella fornitura di questo tipo di equipaggiamento militare statunitense – che l’Europa, da sola, non è in grado di garantire in volumi sufficienti – è cruciale per la capacità di difesa dell’Ucraina”, ha aggiunto la vicepremier svedese Ebba Busch.