Una donna di 59 anni è morta nella sua casa Locate Triulzi, provincia di Milano, a causa di un incendio. Da chiare cosa abbia dato vita alle fiamme scoppiate verso le 4.30 del mattino nell’appartamento di via Benedetto Secondo 1/C. Sul posto le squadre dei Vigili del fuoco del capoluogo lombardo, che hanno domato l’incendio. Niente da fare per la donna, originaria di Milano, che è stata trovata morta in casa dai soccorritori. Il condominio è stato evacuato per alcuni minuti in via precauzionale, poi è stato consentito ai residenti di rientrare, mentre continuano le operazioni di messa in sicurezza e di bonifica dei locali.