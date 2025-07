“Sì, l’antisemitismo in Europa è un male antico. Ma ricordiamoci almeno che nessun palestinese ha mai perseguitato gli ebrei. Noi cristiani europei, invece, l’abbiamo fatto spesso e volentieri“. Così il filosofo Massimo Cacciari interviene a L’aria che tira (La7), commentando l’aggressione subita da Elie Sultan, 52enne francese di religione ebraica, colpito domenica sera all’autogrill di Lainate, a una ventina di chilometri da Milano.

“È chiaro che comportamenti come quelli di Netanyahu – osserva Cacciari – non facilitano i rapporti con i palestinesi, né con il mondo arabo o con l’islam. E tendono a rendere tra di noi i rapporti sempre più tesi e polemici. In un contesto dominato dalle guerre, dove nessuno interviene per fermarle, è evidente che gli idioti come quelli che ieri hanno affrontato la famiglia ebrea a Milano prosperano”.

Cacciari si pronuncia anche sull’iniziativa del presidente francese Emmanuel Macron, che ha annunciato l’intenzione di riconoscere lo Stato di Palestina: “È una manifestazione di impotenza. La strategia attuale di Israele, pienamente sostenuta da Trump, è chiara ed esplicita: non si deve assolutamente riaprire la questione dello Stato palestinese. Non si può neanche lontanamente riprendere il discorso portato avanti da tanti presidenti americani e da diversi leader israeliani in passato. Non tornare sulla strada degli accordi di Oslo, sulla via intrapresa con fatica 30 o 40 anni fa, significa perpetuare la guerra”.

E conclude: “Certo, non si tratta di una guerra tradizionale tra eserciti, perché la disparità è talmente evidente. Quindi, questa guerra assumerà forme terroristiche. Poiché è impossibile, chiaramente, per Hamas distruggere Israele, ma anche per Israele annientare i palestinesi, essendo un obiettivo irrealizzabile, qual è la conseguenza? Una guerra perpetua di tipo terroristico tra Palestina e Israele”.