Arresto di Carla Zambelli, Bonelli rivela: “Sto ricevendo minacce di morte. Salvini vuole andare a trovarla? È suo diritto”

“Ieri alle ore 18.40 ho ricevuto un’informazione con l’indirizzo di Carla Zambelli, ricercata dalla giustizia brasiliana e su cui pendeva una red notice dell’Interpol. Alle ore 19.50 ho informato la polizia di Stato, nella persona del Questore di Roma, comunicando l’indirizzo della Zambelli. Alle ore 21 la Polizia ha individuato e identificato Carla Zambelli proprio in quell’appartamento, in zona Aurelio a Roma. Questi sono i fatti”. Lo ha dichiarato il leader di Europa Verde Angelo Bonelli fuori da Montecitorio, commentando il fatto di aver fornito lui personalmente l’indirizzo a Roma dove si era nascosta Carla Zambelli, fermata ieri sera dalla polizia verso le 21. Zambelli è stata condannata a dieci anni per hackeraggio del sistema informatico e per aver costruito un falso mandato di arresto nei confronti di un giudice federale. È inoltre sotto processo per aver puntato una pistola rincorrendo un giornalista a San Paolo.