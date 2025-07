Aggressione a Salerno: donna picchiata in strada in pieno giorno

Il litigio, le minacce, poi gli spintoni e l’aggressione fisica. Teatro della violenza la piazzetta Monsignor Bolognini, davanti al Santuario della Madonna del Carmine, a Salerno, nel pomeriggio del 29 luglio. Vittima una donna, forse di origine straniera, che dopo un litigio è stata insultata e minacciata dall’uomo che era con lei, probabilmente il compagno. P

oi, secondo le ricostruzioni, l’uomo ha iniziato a frustrarla con la maglietta arrotolata, spintonarla e tirarla per i capelli verso il marciapiede per continuare col pestaggio, mentre intorno i passanti urlavano e riprendevano la scena coi cellulari.

Sono stati alcuni dei presenti a mettersi in mezzo, riuscendo a interrompere le violenze e prestare assistenza alla giovane. L’uomo non è stato ancora identificato e formalmente non è stata avviata nessuna indagine, mentre il video dell’aggressione, ripreso anche da Fanpage, è diventato virale sui social in brevissimo tempo.