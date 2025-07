Enzo era in coma dopo un netto peggioramento avuto negli ultimi giorni a causa di un tumore cerebrale diagnosticato nel 2020. Poche ore fa proprio lo stesso ex portiere della Roma, con una storia Instagram, aveva lasciato intendere come le speranze fossero ormai pochissime: “La situazione è la stessa di cui stiamo parlando da giorni: irreversibile. È ancora in coma indotto, con sedazione (che regoliamo secondo necessità), catetere per l’ossigeno e, cosa più importante in questo momento: è in pace, circondato da noi genitori, dalla famiglia, da voi… Non è a disagio né sente dolore”. Poche ore dopo, ecco la tragica notizia.