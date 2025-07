Le autorità greche hanno avviato l’evacuazione di diverse località nella regione dell’Attica, tra cui la cittadina di Kryoneri, a nord della capitale, a causa dei vasti incendi che stanno colpendo la zona. Le immagini diffuse dalla polizia ellenica, girate il 26 luglio, mostrano intere famiglie costrette a lasciare le loro abitazioni per sfuggire all’avanzare delle fiamme. A Kryoneri, la polizia ha rafforzato la presenza sul territorio per prevenire eventuali episodi di sciacallaggio, dopo che diversi residenti hanno abbandonato le case nella fuga. Il rogo, scoppiato sabato, è stato in gran parte contenuto, ma l’allerta resta alta.