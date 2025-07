Trovato morto nel Po il 16enne scomparso: era scivolato nell’acqua davanti al padre e al fratello

È stato ritrovato nel Po, all’altezza di Pavia, il cadavere di Nassar Abdelrahman, 16enne scomparso da due giorni dopo essere stato trascinato via dalla corrente del fiume Ticino sotto gli occhi del padre e del fratello. Il corpo è stato individuato e recuperato dai soccorritori fluviali dei vigili del fuoco nei pressi del Ponte della Becca, in località Spessa, alcuni chilometri più a valle rispetto al punto in cui era scivolato in acqua.

La tragedia è avvenuta intorno alle 19 del 23 luglio. Il padre e i due figli erano su una spiaggia del Ticino, vicino al ponte della Becca. Il 16enne si trovava a riva con i piedi in acqua quando, dopo essere scivolato, è finito nel fiume ed è stato trascinato dalla corrente verso il centro del corso, dove il Ticino affluisce nel Po.

A segnalare la presenza del corpo del giovane di origine egiziana è stato un uomo che lo ha visto affiorare. I vigili del fuoco, che hanno lavorato incessantemente da mercoledì, hanno recuperato il cadavere, lo hanno riportato a riva.