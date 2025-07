Una chiacchierata, l’abbraccio promesso e lo scatto social per comunicare urbi et orbi che la pace è definitiva. Sembra tornato il sereno in casa Inter e i due protagonisti lo vogliono far sapere a tutti: nel suo primo giorno a Milano dopo le vacanze, il capitano Lautaro Martinez ha incontrato Hakan Calhanoglu per chiarire definitivamente con il suo compagno di squadra. “Con Lautaro ci siamo parlati. Appena torna ci abbracceremo“, aveva detto il centrocampista turco due giorni fa arrivando ad Appiano Gentile. L’attesa non è stata tradita. Calhanoglu fino a qualche giorno fa sembrava pronto a lasciare l’Inter per andare a giocare in Turchia. Ora invece non solo ha chiarito di voler restare in nerazzurro, ma ha anche suggellato la pace con Lautaro, che con le sue dichiarazioni meno di un mese fa aveva scatenato un putiferio.

“Chi non vuole restare deve andare via“, disse un infuriato Lautaro Martinez al termine di Inter-Fluminense, eliminazione dei nerazzurri dal Mondiale per Club. Il presidente Beppe Marotta confermò: “Ce l’aveva con Calhanoglu“. E arrivò la replica del turco: “Il vero leader rimane accanto ai compagni. Rispetto a senso unico”. Guerra aperta, in pubblico. È servita una riunione della squadra, unite a settimane di silenzio e vacanze, per rasserenare gli animi. Delle trattative presunte intorno a Calhanoglu si è letto per giorni, ma l’Inter ha sempre negato tutto. Poi ad Appiano Gentile il centrocampista ha parlato, blindando la sua posizione. Adesso la chiacchierata della pace con Lautaro, che può dare una svolta alla nuova stagione con Chivu in panchina.