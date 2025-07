Vannacci baby pensionato? Il generale (a riposo) se la prende col giornalista del Fatto

Il generale (a riposo) Roberto Vannacci si è scagliato contro il giornalista del Fatto Quotidiano, Alessandro Mantovani, “reo” di aver fatto domande sulla “baby pensione” dell’eurodeputato della Lega. In un video pubblicato sui suoi canali social ancora prima dell’uscita dell’articolo a firma Mantovani-Salvini, Vannacci attacca senza filtri il Fatto.

“Ora il Fatto Quotidiano, tramite il giornalista famosissimo Alessandro Mantovani, si preoccupa se io sono andato in pensione o no. Dopo 44 anni di contributi versati questo è il cruccio che si fanno, evidentemente non hanno altro da fare – dice – Non sanno che qualora io fossi andato in pensione avrei rispettato tutte le norme previste dall’Inps e dal trattamento di quiescenza previsto dalle forze armate”.

“I loro scoop sono fatti su questo, instillano il dubbio, l’incertezza, semplicemente facendo vedere ciò che è già previsto dalle norme – prosegue – Si sono già occupati delle mie amicizie, delle mie tasse, mi aspetto si occupino della mia alimentazione o dei luoghi in cui vanno in vacanza”.

Quindi attacca: “Lo stile di Alessandro Mantovani si inscrive perfettamente nello stile Ranucci e Gramellini della stampa e dell’informazione della sinistra”.