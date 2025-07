“Matteo Ricci è accusato di corruzione, ma penso che sarà molto arduo per la procura dimostrare che si tratti di corruzione, perché secondo me è il classico comportamento che prima era punito come abuso d’ufficio e adesso non lo è più”. Così il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, interviene nella trasmissione L’aria che tira (La7) sull’inchiesta a carico di Matteo Ricci, ex sindaco di Pesaro e candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Marche.

Travaglio aggiunge: “Non dimentichiamo che l’abuso d’ufficio è stato abolito dal centrodestra ma su richiesta anche di molti sindaci del Pd, tra i quali Ricci e Sala. Le inchieste di questi giorni segnalano condotte che rientravano perfettamente in quel tipo di reato oggi depenalizzato”.

Il direttore del Fatto spiega: ” Qui c’è un problema di uso del denaro pubblico che viene elargito copiosamente a due associazioni che vengono create ad hoc per fare degli eventi efimeri, che non sono certamente un reato. Però, quando una giunta comunale utilizza fondi pubblici per realizzare eventi, bisognerebbe indire una gara. Oppure, anzichè prendere una ditta dell’amico del tuo braccio destro, come è avvenuto a Pesaro amministrata dall’allora sindaco Ricci, inviti almeno tre o quattro aziende del settore a presentare una proposta per lo stesso evento, così da poter valutare quale offra il miglior rapporto qualità-prezzo. Invece, tutto questo non è stato fatto. A Pesaro, amministrata allora da Ricci, ci si è rivolti direttamente all’impresa dell’amico del suo braccio destro“.

E sottolinea: “Non si tratta di dire ha rubato, non ha rubato, è onesto e disonesto. Si tratta di decidere se quel modo di fare politica, di spendere denaro pubblico e di affidare direttamente a imprese degli amici degli amici un sacco di soldi sia accettabile o se si voglia un tipo diverso di politica e di gestione del denaro pubblico. Qui non stiamo parlando di mazzette, ma delle pratiche di buona amministrazione. È chiaro che se uno vede quello che succede a Milano con affari e malaffari stramiliardari questa è una inezia – chiosa – però il problema non è l’avviso di garanzia. Si continua a guardare il dito per non guardare la luna: il vero tema è ciò che c’è scritto dentro quell’avviso di garanzia“.