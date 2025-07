Avs presenta la “Sblocca stipendi”, Fratoianni e Bonelli: “Adeguiamo i salari all’inflazione. Pd e M5s? Si uniscano a noi”

Un meccanismo di adeguamento annuale degli stipendi pubblici e privati all’inflazione. È la proposta lanciata da Avs una conferenza stampa nella quale Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli hanno lanciato la loro proposta di legge ‘Sblocca stipendi’ depositata in Parlamento. “Non è più tollerabile – dice Fratoianni – che per milioni di italiani sia faticoso anche mangiare la pizza fuori con la famiglia nel fine settimana, o affrontare una spesa non prevista. Non è tollerabile essere costretti a fare gli eroi per pagare le rate del mutuo”. Sulla proposta fanno un appello alla maggioranza. “Cara Giorgia – dice Bonelli – ti sfidiamo: vogliamo che gli stipendi che riguardano 24 milioni di lavoratori non debbano subire la rapina dell’inflazione ogni mese”. La proposta, spiega Bonelli, è rivolta chiaramente anche al resto del campo largo, verrà presentata ai leader e “sarà un elemento fondamentale nella costruzione dell’alleanza per battere le destra, un caposaldo del programma per l’alternativa”.