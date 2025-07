Due persone sono morte nella caduta del velivolo avvenuta ieri 22 luglio ad Azzano Mella, in provincia di Brescia, lungo la Corda Molle, il raccordo autostradale che collega l’A4 con l’A21. Le vittime sono un uomo e una donna ed entrambi si trovavano a bordo dell’ultraleggero che è precipitato, per cause ancora da accertare, prendendo fuoco a causa dell’impatto al suolo. In un video girato dalle telecamere di sicurezza si vede il piccolo aereo che perde quota, si schianta al suolo e prende immediatamente fuoco in mezzo ai veicoli in transito.