Alla Borsa nipponica corrono i titoli del settore automobilistico. L'intesa non riguarda la spesa per la difesa. Intanto anche per l'Ue si avvicina la scadenza dell'ultimatum lanciato dal tycoon

Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un’intesa commerciale con il Giappone, che investirà 550 miliardi di dollari negli Stati Uniti e a partire dal primo agosto pagherà dazi al 15%, molto meno del 25% minacciato dal presidente degli Stati Uniti. E’ “l’accordo forse più importante mai fatto. Creerà migliaia di posti di lavoro”, ha scritto il tycoon sul suo social Truth. Le importazioni giapponesi erano già soggette a dazi del 10% e Trump aveva annunciato che sarebbero saliti al 25% in caso di mancato accordo. Erano già in vigore dazi del 25% sulle importazioni di automobili giapponesi, così come del 50% su acciaio e alluminio. I media giapponesi hanno riferito che la tassa sulle auto è stata ridotta al 15%, facendo impennare le azioni del settore automobilistico giapponese questa mattina a Tokyo.

A Tokyo, infatti, la Borsa corre: l’indice Nikkei sale del 3,59% e si attesta a 41.201,68 punti. In volo i titoli dell’auto, destinatari di tariffe al 15%, contro il temuto 25%: Toyota sale del 15,2%, Honda dell’11,38%, Subaru del 18,31%, mentre Nissan si attesta a +9,07%. Sugli scudi anche i titoli bancari, visto che l’accordo prevede 550 miliardi di dollari tra prestiti e investimenti nipponici negli Usa, con Nomura Holding (+4,21%), Mizuho Financial (+5,21%) e Mitsubishi Ufjfg (+5%). (ANSA).

Il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba ha dichiarato di aver bisogno di esaminare i dettagli dell’accordo prima di commentare. “Per quanto riguarda l’esito dei negoziati, non posso discuterne prima di aver esaminato attentamente i dettagli dei negoziati e dell’accordo”, ha dichiarato ai giornalisti a Tokyo dopo l’annuncio di Trump. “Come governo, riteniamo che (l’accordo) proteggerà gli interessi nazionali”, ha aggiunto. L’annuncio di Trump è arrivato mentre l’inviato commerciale di Ishiba, Ryosei Akazawa, era al suo ottavo viaggio a Washington, dove ha incontrato alti funzionari statunitensi. “Missione compiuta”, ha esultato Akazawa su X.

“L’accordo non contiene nulla riguardo alla spesa per la difesa“, ha chiarito il negoziatore giapponese ai giornalisti. Trump aveva invitato il Giappone, stretto alleato degli Stati Uniti, ad aumentare la sua spesa militare, e alcuni ipotizzavano che questo requisito sarebbe stato incluso in un accordo commerciale più ampio.

Intanto anche per l’Unione europea si avvicina la scadenza dell’ultimatum lanciato da Trump. “Sul fronte commerciale, stiamo lavorando per ristabilire il nostro partenariato con gli Stati Uniti su basi più solide. Ma sappiamo anche che l’87% del commercio globale avviene con altri Paesi, molti dei quali alla ricerca di stabilità e opportunità”, ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ricevendo la laurea honoris causa dall’università di Keio, a Tokyo. “Sono qui in Giappone per approfondire i nostri legami”, “Paesi da tutto il mondo vengono da noi per fare affari: dall’India all’Indonesia, dal Sud America alla Corea del Sud, dal Canada alla Nuova Zelanda. Stiamo tutti cercando di forgiare la nostra forza e la nostra indipendenza. Solo lavorando insieme possiamo farlo”, ha aggiunto.