L'ex presidente della Commissione paesaggio ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio di garanzia. L'avvocato: "Non c'è alcun episodio corruttivo, né nessun sistema per come è delineato dalla Procura"

È il giorno degli interrogatori degli indagati nell’inchiesta sull’urbanistica a Milano – con 74 indagati e la richiesta per sei di arresto – in cui è indagato anche il sindaco di Milano Beppe Sala. Giuseppe Marinoni, ex presidente della Commissione paesaggio, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio davanti al giudice per indagini preliminari Mattia Fiorentini. Scelta opposta, invece, per l’ex assessore alla Rigenerazione urbana del Comune di Milano, Giancarlo Tancredi, che ha risposto per circa un’ora e mezza a tutte le domande. “Si è difeso e ha risposto” ha spiegato la procuratrice aggiunta di Milano Tiziana Siciliano al termine dell’interrogatorio. “Ha presentato anche una memoria – ha continuato – e ci ha detto che ha chiesto una sospensione anche dall’incarico dirigenziale” dal Comune. Da parte sua, invece, Tiziana Siciliano ha rinnovato la richiesta di arresti domiciliari per l’ex assessore, tra i protagonisti dell’indagine sull’urbanistica che vede tra le accuse anche quella di un presunto patto corruttivo. Sulle esigenze cautelari deciderà, non oggi, il giudice Fiorentini. “Non ho niente da dire. Ho parlato con i giudici e bisogna avere rispetto per loro” ha detto Tancredi, rispondendo ai cronisti al termine dell’interrogatorio. Tancredi è uscito dal tribunale da via Manara, evitando di rilasciare ulteriori dichiarazioni.

I legali di Marinoni: “Non c’è alcun episodio corruttivo” – “Non c’è alcun episodio corruttivo, né nessun sistema per come è delineato dalla Procura”, ha spiegato Eugenio Bono, legale di Giuseppe Marinoni, dopo l’interrogatorio durato pochi minuti, il tempo per l’ex dirigente comunale di scegliere di non rispondere e di depositare una memoria difensiva, solo sulla “mancanza delle esigenze cautelari”. Ossia per spiegare al gip Mattia Fiorentini che non ci sono ragioni per applicare all’indagato una misura cautelare, men che meno il carcere. “Ci siamo limitati all’aspetto delle esigenze cautelari ed eserciteremo la nostra difesa nel dibattimento”, ha spiegato l’avvocato Bono, aggiungendo comunque che “non c’è alcun sistema corruttivo”. Marinoni deve rispondere di falso, conflitto di interesse e alcuni episodi di corruzione.

La memoria difensiva: “Dai pm giudizi morali, vogliono processare la città” – Nella memoria presentata dalla difesa, è stato chiesto il rigetto dell’istanza dei pm. Il motivo? “L‘insistenza” della Procura “nell’enfatizzare il giudizio morale sugli indagati e nel descrivere i comportamenti degli stessi con espressioni fortemente connotate, come l’affermazione che essi sarebbero guidati da una ‘crescente avidità‘” o ancora “nel sostenere che tali comportamenti ‘si commentano da soli'”, lascia “trasparire un evidente tentativo di attribuire una rilevanza cautelare alla sola gravità dei fatti ipotizzati”. Per i pm, scrive il legale, “la sola narrazione” basta “a dimostrare l’esistenza di esigenze cautelari“. Tanto che per “oltre 400 pagine” viene descritto solo “il presunto sistema illecito”. È “evidente”, per la difesa Marinoni, “che il Pubblico Ministero sovrappone il ruolo della pena definitiva con quello dell’esigenza cautelare, che non è esprimere lo sdegno della Procura o della società civile per comportamenti eticamente discutibili, bensì prevenire un pericolo concreto ed attuale, laddove sia precisamente individuabile”. Sull’inquinamento probatorio, “non si rinvengono nelle attività di indagine del Pm circostanze da cui si evinca che l’architetto Marinoni abbia agito o intenda agire per ostacolare la ricerca di prove”. Infine l’accusa più forte, nella parte della memoria in cui il legale cerca di controbattere alle esigenze cautelari: “La sproporzionata ampiezza dell’indagine, che è stata impostata come un processo alla speculazione edilizia nei confronti dell’intera città di Milano, non deve far dimenticare qual è la condotta oggetto delle imputazioni, ossia l’esercizio del la funzione di Presidente e componente della Commissione per il Paesaggio”.

La posizione degli inquirenti – Per gli inquirenti – i pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini, Mauro Clerici e l’aggiunta Tiziana Siciliano – invece ci sarebbe stato un sistema “deviato” che si sarebbe basato su “varianti” ai piani regolatori, camuffate con l’interesse pubblico con richiami “all’edilizia residenziale sociale” per aumentare volumetrie e altezze a vantaggio delle imprese. L’ex assessore alla Rigenerazione urbana, Giancarlo Tancredi, che si è dimesso il 21 luglio scorso, è arrivato in Tribunale. A Tancredi, difeso dall’avvocato Giovanni Brambilla Pisoni, viene contestato di essere stato la “copertura” politica di Marinoni nel “patto corruttivo” per realizzare una sorta di “Piano di governo del territorio ombra”. Voluminoso, sempre secondo i magistrati, il giro di consulenze remunerate per i tecnici che lavoravano per il Comune. I magistrati contestano all’ex assessore il concorso in corruzione, falso e induzione indebita e per lui sono stati chiesti i domiciliari. Tancredi dovrà dare delucidazioni sui motivi di quelle presunte pressioni – che nel caso del Pirellino hanno coinvolto anche il sindaco Sala e l’architetto Stefano Boeri – per fare andare in porto i progetti che, per i pm, gli sarebbero stati a cuore ma, a suo dire, per il bene della collettività e senza avere nulla in cambio.

Cosa faranno gli altri indagati – Hanno già preannunciato che risponderanno alle domande per difendersi l’imprenditore Andrea Bezziccheri di Bluestone (indagato per corruzione). Potrebbero rispondere alle accuse dei pm con memorie l’imprenditore Manfredi Catella, indagato per corruzione e induzione indebita (richiesta di domiciliari), l’architetto Alessandro Scandurra, ex numero due della Commissione paesaggio (accusato di corruzione e falso) e l’ex manager di J+S Federico Pella, accusato di corruzione (chiesto il carcere). Catella sosterrà di aver esercitato solamente un suo “diritto” di imprenditore a capo di un colosso che si occupa di investimenti immobiliari senza aver commesso alcun illecito e depositerà una memoria “con tutte le prove documentali oggettive della non corrispondenza al vero dei capisaldi della posizione della Procura”.