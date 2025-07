Matteo Ricci indagato nell’inchiesta “Affidopoli”, l’annuncio in un video: “Mai occupato di affidamenti pubblici”

L’ex sindaco di Pesaro e candidato del centrosinistra a presidente delle Marche, Matteo Ricci, è indagato nell’inchiesta per cosiddetta “Affidopoli“, relativa a presunte irregolarità negli affidi pubblici del Comune marchigiano, quando proprio Ricci era primo cittadino. Ad annunciarlo è stato lo stesso europarlamentare in un video sui social in cui spiega di non essersi “mai occupato di affidamenti pubblici”, sempre gestiti dai collaboratori. “Gli stessi magistrati dicono che non ricevuto utilità patrimoniale, ma avrei avuto un consenso politico attraverso murales e feste – dice ancora – Non conoscevo queste associazioni, non ci ho mai avuto a che fare direttamente”. Ricci si dice “sereno e fiducioso” ma anche “amareggiato e arrabbiato“. L’avviso di garanzia è infatti arrivato all’indomani della convocazione delle elezioni che nella Regione si terranno i prossimi 28 e 29 settembre.